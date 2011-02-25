У Дніпропетровську проїзд в маршрутках підвищується до 2,5 грн.

У Дніпропетровську з 5 березня тарифи на проїзд в маршрутних таксі підвищуються на 50 коп. – до 2,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив виконком Дніпропетровської міськради 23 лютого.

За словами директора департаменту транспорту і зв`язку Дніпропетровської міськради Валентина МОВЧАНА, на соціально значущих маршрутах (маршрути, які не перетинаються з маршрутами електротранспорту) в звичайному режимі за проїзд потрібно буде платити вже не 1 грн., а 1,50 грн., а на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі вартість проїзду з 2 грн. зросте до 2,50 грн.

«Перевізники неодноразово зверталися з проханням про підвищення тарифів. Своє прохання вони обґрунтовували підвищенням вартості палива на 60%, запчастин – в 2 рази і т.д. Наказ Мінтрансу дозволяє у разі підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів на 50% розглядати питання і про підвищення тарифів на перевезення. У перевізників були всі підстави вимагати від влади підвищення тарифів», – сказав В.Мовчан.

За його даними, в Дніпропетровську на 154 маршрутах працює близько 2300 маршрутних таксі.

Також В.Мовчан повідомив, що питання про підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах поки не розглядається і тариф залишається на рівні 1 грн.