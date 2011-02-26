До Тріполі прибув літак ЗСУ для евакуації українців з Лівії

Сьогодні, 26 лютого, о 5.04 з військового майданчика міжнародного аеропорту “Бориспіль” вилетів і о 9.04 здійснив посадку в аеропорту столиці Лівійської Арабської Джамагирії місті Тріполі військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони.

Це вже другий рейс українського військово-транспортного літака, яким пілотує екіпаж на чолі з командиром корабля льотчиком 1-го класу підполковником Володимиром БУХАЛЬСЬКИМ, в рамках операції з евакуації громадян нашої держави з території Лівії. Під час першого рейсу, який було здійснено 23-24 лютого, на Батьківщину з Лівії було доставлено 152 пасажири, зокрема, 38 дітей, з яких 6 немовлят, та 47 жінок.

У Тріполі літак Іл-76МД планує взяти на борт громадян України та інших держав, які у зв’язку з дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Лівійській Арабській Джамагирії виявили бажання залишити її територію.

Екіпаж літака забезпечено спеціальною супутниковою апаратурою, яка здатна забезпечити сталий зв’язок між екіпажем у Тріполі і Києвом в умовах відсутності роботи будь-яких засобів зв’язку у Лівії.

Також на борту літака перебувають два лікарі, які у будь-який момент зможуть надати кваліфіковану медичну допомогу пасажирам. Крім того, на борт літака було завантажено комплекти теплих ковдр, сухі пайки та мінеральну воду з розрахунку на 200 пасажирів.

Час прибуття військово-транспортного літака Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України з Тріполі до міжнародного аеропорту “Бориспіль” буде повідомлено додатково.