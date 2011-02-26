Україна може втратити ринок збуту літаків у Південно-Східній Азії

Серйозним наслідком соціальних потрясінь у країнах Південно-Східної Азії для України може стати втрата ринку в цьому регіоні, вважає генеральний директор Харківського авіазаводу Анатолій М’ЯЛИЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, свою тривогу про можливу втрату традиційного ринку збуту керівник одного з провідних виробників вітчизняної авіатехніки висловив на засіданні ради з питань промислової політики при Харківській міській раді.

«Я вважаю, що у світі відбулися страшні події, в результаті яких ринки Лівії, Єгипту, Алжіру й Тунісу перестають бути нашими. Туди прийдуть інші підприємства. І якщо в цих країнах відбудеться перехід від світської влади до режимів ісламістського толку, нам буде дуже складно», - сказав А.М’ЯЛИЦЯ.

При цьому він вважає, що ситуацію погіршує стан самої української авіаційної промисловості.

«Якщо свого часу наш завод випускав 60 літаків на рік, - сказав А.М’ЯЛИЦЯ, то сьогодні ми здатні випускати 24 літаки. Але насправді ми відстали за кількістю літаків не в два-три рази: ми відстали значно більше: у рази, в десятки разів, тому що абсолютно інша ситуація зараз і на ринку робочої сили, і на ринках збуту».

Довідка УНІАН. Традиційними ринками збуту літаків для авіабудівних підприємств України в останні десятиліття були, зокрема, країни Азії, Африки, Латинської Америки, а також колишнього СРСР.