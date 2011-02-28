Президентом ОАК призначено Погосяна

Москва. На засіданні Ради директорів ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) 25 лютого було ухвалено рішення про обрання Михайла ПОГОСЯНА президентом ОАК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

Відповідно до Статуту ВАТ «ОАК», президент обирається терміном на 5 років і є одноосібним виконавським органом і головою Правління Об`єднаної авіабудівної корпорації.

«Завдання, які стоять сьогодні перед Об`єднаною авіабудівною корпорацією, визначені і не зазнають радикальних змін. Ми маємо зміцнити лідируючі позиції Росії на світовому ринку бойових літаків і стати одним з лідерів у галузі цивільної авіатехніки зі збільшенням частки цивільної продукції до 60-70%», - відзначив М.ПОГОСЯН, додавши, що, на жаль, темпи реалізації цих завдань трохи відстають від накреслених планів.

Водночас він відзначив, що, починаючи з 2006 року, було виконано значну роботу зі структуризації бізнесу корпорації і фінансового оздоровлення цілого ряду підприємств ВАТ «ОАК».

Довідка УНІАН: ВАТ «ОАК» створено відповідно до Указу Президента РФ від 20 лютого 2006 р. № 140 «Про відкрите акціонерне товариство «Об`єднана авіабудівна корпорація». Реєстрація корпорації як юридичної особи відбулася 20 листопада 2006 р.

Пріоритетними напрямами діяльності ВАТ «ОАК» і компаній, що входять до складу корпорації, є: розробка, виробництво, реалізація, супровід експлуатації, гарантійне і сервісне обслуговування, модернізація, ремонт і утилізація авіаційної техніки цивільного і військового призначення.

Статутний капітал ВАТ становить 188,63 млрд. рублів. У власності Російської Федерації перебуває 81,75% акцій. До ВАТ «ОАК» входять такі юридичні особи: ВАТ «Авіаційна холдингова компанія «Сухой»; ВАТ «Корпорація «Іркут»; ВАТ «Туполєв»; ЗАТ «АВІАСТАР-СП», ВАТ «Авіаційний комплекс ім. С.В.Іллюшина»; ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство»; ВАТ «Іллюшин Фінанс До.»; ВАТ «Казанське авіаційне виробниче об`єднання ім. С.П.Горбунова»; ВАТ «Комсомольське-на-Амурі авіаційне виробниче об`єднання ім. Ю.О.Гагаріна»; ВАТ «Нижегородський авіабудівний завод «Сокіл»; ВАТ «Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. В.П.Чкалова»; ВАТ «ОАК – Транспортні літаки»; ВАТ «ОКБ Сухого»; ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро ім. О.С.Яковлєва»; ВАТ «Російська літакобудівна корпорація «МіГ»; ВАТ «Таганрозька авіація», ВАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М.Берієва»; ВАТ «Фінансова лізингова компанія».