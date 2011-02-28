Кіровоградська ОДА планує будівництво транспортно-вантажного комплексу

Керівництво Кіровоградської обласної адміністрації розглядає можливість будівництва багатоцільового транспортно-вантажного комплексу в райцентрі Ульянівка.

Як передає кореспондент УНІАН, інвестиційний проект представила компанія "УкрСервісПромТранс", яка спеціалізується на вантажоперевезеннях і складуванні.

Генеральний директор компанії В'ячеслав ПОПОВ повідомив, що Кіровоградська область вибрана для реалізації проекту у зв'язку з її вигідним географічним розташуванням, а райцентр Ульянівка - завдяки близькому розташуванню від траси Київ-Одеса.

За словами В. ПОПОВА, комплекс включатиме транспортно-вантажний термінал, відкритий майданчик і криті складські приміщення, сховища з особливими умовами зберігання, митно-ліцензійний склад, стоянку, станцію технічного обслуговування транспортних засобів, готельно-ресторанний комплекс, а також енергогенеруючий комплекс утилізації.

Після дослідження ринку і роботи над проектно-кошторисною документацією інвестиції у будівництво складуть 85 млн. грн.

На кінцевому етапі реалізації проекту планується створення 250 робочих місць, у першу чергу працевлаштувати будуть місцевих жителів.

В. ПОПОВ повідомив, що термін реалізації проекту, за попередніми оцінками, складає 5 років, територія будівництва комплексу охопить приблизно 35-45 га землі. Він підкреслив, що заявлений термін є попереднім і, у разі підтримки з боку обласної влади обов'язково скоротиться.