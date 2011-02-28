У Вінницькій області обсяг пасажироперевезень виріс на 7%

У січні 2011 року об'єм пасажирських перевезень транспортним комплексом Вінницької області збільшився на 7,3%, або 1,384 млн. пасажирів, порівняно з 2010 роком - до 20,337 млн. осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року пасажирські перевезення, виконані залізничним транспортом, зросли на 0,9% порівняно з січнем 2010 року - до 2,5 млн. пасажирів.

Пасажирські перевезення, виконані автомобільним транспортом, у січні 2011 року збільшилися на 2,9% порівняно з січнем 2010 року - до 8,3 млн. пасажирів.

Також, у січні 2011 року електротранспортом в обласному центрі перевезено 9,6 млн. пасажирів. Тролейбусним транспортом перевезено всього 5,1 млн. пасажирів, а трамвайним - 4,473 млн. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом порівняно з січнем 2010 р. збільшилося на 13,4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році об'єм пасажирських перевезень транспортним комплексом Вінницької області збільшився на 2,6%, або 6,466 млн. осіб, порівняно з 2009 роком - до 255,1 млн. пасажирів.