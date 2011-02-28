ПЗЗ надала 40 млн. грн. на реконструкцію двох вокзалів

Південно-західна залізниця скерувала 40 млн. грн. на реконструкцію двох вокзальних комплексів у Вінницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

За його словами, на реконструкцію вокзалу ст. Жмеринка скеровано 30 млн. грн. і ще 10 млн. грн. - на реконструкцію вокзалу ст. Казатин.

"Я розмовляв з керівником Південно-західної залізниці - для реконструкції залізничного вокзалу ст. Жмеринка вже виділено 30 млн. грн. і для реконструкції вокзального комплексу ст. Казатин виділено 10 млн. грн."., - повідомив М.ДЖИГА.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році керівництво Південно-західної залізниці планує інвестувати 30 млн. грн. у першу чергу реконструкції Жмеринського вокзального комплексу, який є пам'ятником архітектури 20-го століття.

Довідка УНІАН. Жмеринський вокзал був спроектований у 1899 р. архітекторами В. Риковим і С. Журавським. Хоча в експлуатацію вокзал був введений у 1904 р., повністю його будівництво було завершене лише у 1911 р. Побудований у вигляді корабля, Жмеринський вокзал був одним з найкрасивіших в Україні.