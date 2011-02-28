Перевізники Тернополя недоотримали 2,2 млн. грн. за пільговиків

Держава за 2010 рік заборговувала перевізникам Тернополя за перевезення пільговиків 2,2 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник начальника міського управління транспорту Степан ФРОНЦ.

За його словами, КП "Тернопільелектротранс" на 1 січня 2011 року недоотримало 1,8 млн. грн. субвенцій. "Цього року за перевезення пільговиків у бюджеті закладено 9,6 млн. грн. субвенцій для тролейбусного парку, і частково ці кошти починають виплачувати. Але вони йдуть як покриття торішнього боргу. Десь на першу половину березня ми існуючий борг погасимо, проте на цю суму виникне борг за січень і лютий", - зазначив С. ФРОНЦ.

За його підрахунками, якщо ситуація не зміниться, то на кінець року борг перед КП "Тернопільелектротранс" складе близько 1,5-1,7 млн. грн.

В автотранспорті заборгованість за перевезення пільгових категорій пасажирів у 2010 році склала 400 тис. грн., залізничники на 1 січня 2011 року недоотримали субвенції орієнтовно на 800 тис. грн.

"Держава дозволяє, якщо є борг перед енергетиками або тепловиками за енергоносії, і в той же час підприємство недоотримало субвенцій, то можна провести взаємозалік. За рахунок цього залізничники частково компенсували заборгованість, провівши на 200 тис. грн. взаємозалік за енергоносії", - розповів С. ФРОНЦ.

Він також зазначив, що заборгованість з субвенцій існує не лише в Тернополі, але і в інших містах України.