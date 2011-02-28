Житомир закупить 40 тролейбусів у "Київпастрансу"

Житомирська влада веде переговори з Київською міською державною адміністрацією про закупівлю у підприємства " Київпастранс" 40 тролейбусов.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Житомирській міській раді.

Йдеться про тролейбуси 2002 - 2004 років випуску.

Крім того, також ведуться переговори з ТОВ " Львівський автомобільний завод" про придбання на умовах фінансового лізингу для Житомирсокго ТТУ нових тролейбусов вартістю 2,3 млн. грн.

У 2010 році вже був оновлений склад трамвайного парку Житомирського трамвайно-тролейбусного управління.

Це сталося відповідно до договору, підписаного керівництвом ТТУ Житомира з Вінницьким підприємством "Трамвайно-тролейбусне управління" .

Житомирське ТТУ вже отримало 5 трамвайних вагонів чеського виробництва типу Т-4-СУ. Вони пройшли капремонт у 2009-2010 роках і повністю укомплектовані.