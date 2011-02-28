Через рік по усій Сумщині курсуватимуть електрички

Через рік по усій Сумській області курсуватимуть електрички.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

За словами губернатора, у 2011 році мають бути завершені відповідні проектні роботи і до 2012 року залізницю в межах Сумщини планують електрифікувати повністю.

"Також оперативно, як ділянку від Конотопа до Ворожби, до електроживлення підключать і інші ділянки: від Ворожби до Білопілля, від Білопілля до Сум і далі в харківському напрямку до Богодухова", - сказав чиновник.

Для того, щоб прискорити процес, голова Сумської ОДА звернувся з проханням про сприяння в реалізації проекту безпосередньо до прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

"На сьогодні вже розроблена чітка програма електрифікації залізничних колій Сумщини, підписана Кабінетом міністрів України і "Укрзалізницею". Є конкретні доручення в плані проведення необхідних робіт", - підкреслив Ю.ЧМИРЬ.