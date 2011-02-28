У Дніпропетровську поновили будівництво метрополітену

У Дніпропетровську відновлено будівництво метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

"У минулу суботу у ствол № 14 на станції "Центральна" було просвердлено 76 шпурів, у які була закладена вибухівка, і проведені підземні вибухові роботи. В результаті утворилося близько 60 тонн гранітної породи, яку сьогодні метробудівці почали піднімати вгору", - сказав губернатор.

За його словами, нині готується постанова Кабінету міністрів про виділення у березні поточного року 30 млн. грн. на будівництво дніпропетровського метро.

За словами О.ВІЛКУЛА, за дорученням Президента України і уряду в стислі терміни складена програма робіт з будівництва метрополітену в Дніпропетровську. Губернатор уточнив, що до 2015 року планується побудувати три станції метрополітену, спорудження яких було призупинене понад десять років тому.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення профінансувати будівництво Дніпропетровського метрополітену в 2011 році на суму 20 млн. грн. за рахунок коштів за програмою "Державні капітальні витрати, які розподіляються Кабінетом міністрів України" (постанова №55 від 31 січня 2011 р.). Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство фінансів. Одержувачем є Державне підприємство "Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену".

Нагадаємо, 12 жовтня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в 2011 р. на будівництво метро в Дніпропетровську з Держбюджету планують виділити 250 млн. грн.