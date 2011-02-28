В Україні сертифіковано літак Ан-158

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) завершило комплекс робіт з сертифікації регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-158.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова правління ДАК "Атонов" Дмитро КІВА на урочистій церемонії із цього приводу, що пройшла на ДП "Атонов".

Літак отримує сертифікати міждержавного авіаційного комітету країн СНД і Державіаадміністрації України на відповідність авіаційним правилам АП-25, гармонізованим з відповідними американськими правилами FAR - 25 і європейськими CS - 25.

Таким чином, літак Ан-158 сертифікований для перевезення 99 пасажирів на відстань 2,5 тис. км або 86 пасажирів на 3,1 тис. км.

Нагадаємо, Ан-158 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. У числі основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення об`єму багажних полиць в пасажирській кабіні, удосконалення конструкції крила, на 9% зменшена витрата палива і на 12% -прямі експлуатаційні витрати.

Довідка УНІАН. До складу ДАК "Атонов" входять державне підприємство "Атонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Атонова" (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Атонова" було перейменовано в ДП "Атонов".

АНТК ім. Атонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Атонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 і інші.

ДП "Атонов" є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія "Серійний завод "Атонов" і філія "Антонов-Агро").