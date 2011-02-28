Сумська облрада вирішила передати в оренду аеропорт «Суми»

Депутати Сумської обласної ради ухвалили рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства «Аеропорт «Суми».

Як передає кореспондент УНІАН, з пропозицією включити дане питання до порядку денного виступив керівник фракції Партії регіонів Владимир ДЕМУРА.

«Зараз аеропорт знаходиться у власності обласної ради, яка постійно виділяє дотації на підтримку його роботи. Не йдеться про передачу аеропорту в оренду вже зараз – спочатку необхідно провести конкурс, взяти участь в якому зможуть всі бажаючі інвестори. Причому умови конкурсу розроблятимуться з урахуванням побажань і пропозицій всіх депутатських фракцій», – сказав В.Демура.

На сьогоднішній день серйозний інвестиційний проект пропонує дочірнє підприємство компанії Shanti Capital Ltd (Великобританія), а ТОВ «Шанті» достатньо успішно реалізує свої проекти в аеропортах Луцька та Вінниці. Про плани ТОВ «Шанті» розповів депутатам координатор його проектів Євгеній СИРАШ.

За його словами, сума поетапних інвестицій в Сумах протягом 5-7 років складе 500-700 млн. грн. Ці засоби планується вкласти в реконструкцію будівлі та приміщень, будівництво логістичного центру, який займатиметься управлінням і організацією повітряних вантажопотоків, готельно-ресторанного комплексу, облаштування інфраструктури. У планах компанії не тільки вантажні, але й пасажирські перевезення як по Україні, так і за кордон.

«Ми беремо на себе зобов`язання зберегти профіль підприємства, вчасно виплачувати орендну плату, підвищувати заробітну плату співробітникам, підвищити рівень безпеки польотів, якість послуг і збільшити їх кількість», – завірив Є.Сираш.

Про необхідність передачі аеропорту в оренду, щоб відновити його повноцінну роботу, сказав в бесіді з журналістами директор підприємства Микола ЖУРАВЕЛЬ.

За його словами, залишати підприємство в тому стані, в якому воно зараз знаходиться, далі просто неможливо: зношеність основних фондів складає вже близько 90%.

У результаті депутати проголосували за рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу обласного КП «Аеропорт «Суми». Відповідний конкурс проведуть найближчим часом, термін оренди – 25 років.