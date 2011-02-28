«Укрзалізниця» до 8 березня призначила 18 додаткових поїздів
16:00, 28 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України працюють над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час свята 8 березня і станом на 28 лютого призначили 18 додаткових поїздів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Зокрема, 7 поїздів призначила Південно-Західна залізниця, 5 – Придніпровська, по 2 – Одеська і Донецька і по 1 – Львівська і Одеська.
Робота з вивчення попиту і призначенню додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.
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