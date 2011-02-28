«Укрзалізниця» до 8 березня призначила 18 додаткових поїздів

Залізниці України працюють над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час свята 8 березня і станом на 28 лютого призначили 18 додаткових поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 7 поїздів призначила Південно-Західна залізниця, 5 – Придніпровська, по 2 – Одеська і Донецька і по 1 – Львівська і Одеська.

Робота з вивчення попиту і призначенню додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.