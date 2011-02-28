В Аравійському морі пірати захопили судно Dover, у складі екіпажу якого двоє українців

За повідомленням Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах, сьогодні вранці в Аравійському морі пірати захопили судно Dover (прапор Панами), оператор і власник - грецька компанія Worldwide Shipmanagement (Афіни), до складу екіпажу якого входять двоє громадян України (головний механік та другий механік).

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, за даними Коаліційних об’єднаних морських сил, у даний час захоплене піратами судно прямує до узбережжя Сомалі.

Справа перебуває на особливому контролі в українських дипустановах та в Департаменті консульської служби МЗС України.