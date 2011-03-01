Нове посвідчення водія міжнародного зразка видаватимуть на 50 років

Нове посвідчення водія міжнародного зразка видаватиметься на строк 50 років.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, це визначено постановою «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», яку вчора ухвалив Кабінет Міністрів України.

Як зазначали в ДГЗ МВС України, вказані нововведення зумовлені положеннями Міжнародної конвенції про дорожній рух, яка вимагає встановлення терміну дії посвідчення водія.

Разом із тим, у повідомленні ДЗГ наголошується, що усі національні посвідчення водіїв, яких наразі в Україні є 7 видів і які були видані до набрання чинності вказаної постанови, є дійсними на території України та не підлягають обов’язковому обміну.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України пояснювали, що на сьогодні основним документом, що регулює міжнародний дорожній рух, встановлює вимоги до його учасників та їхніх документів, є Міжнародна Конвенція про дорожній рух 1968 року з поправками, які набрали чинності з 26 березня 2006 року.

Згідно з її вимогами, з 29 березня 2011 року (додаток 6 конвенції) у посвідченні водія має бути зазначена кінцева дата терміну його дії. Україна є учасником цієї конвенції з 1974 року. Відтепер усім водіям, які отримають посвідчення на території України після вказаної дати та мають намір відвідати країни, що входять до конвенції, знадобляться водійські документи, до котрих внесені вище зазначені дані.

Як зазначили у ДЗГ, враховуючи те, що реквізити посвідчень встановлює Кабінет міністрів України та з метою приведення водійських посвідчень до вимог конвенції, МВС зобов’язане вносити пропозиції щодо змін до постанови Кабінету міністрів від 8 травня 1993 року №340 щодо запровадження терміну дії національного посвідчення водія. Департамент ДАІ МВС вже підготував відповідний проект. Проектом постанови не передбачається обов’язковий обмін посвідчень водія – це буде відбуватися поступово та за бажанням їхніх власників.