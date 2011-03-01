У Ялті внаслідок зіткнення автомобілів травмовано четверо людей

У Ялті четверо людей дістали травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля, мікроавтобуса і вантажівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, «Фольксваген Жук», «Мерседес-бенц Віто» і «МАЗ 5516» зіткнулися вчора на 7-му кілометрі траси Ялта-Севастополь.

Постраждали жінка-водій і дівчина-пасажирка «Фольксвагена», а також водій і пасажир «Мерседеса» - чоловіки.

«З численними травмами вони були доставлені «швидкою допомогою» в лікарню», - йдеться в повідомленні.