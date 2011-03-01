З 1 березня підвищуються залізничні тарифи на вантажоперевезення

Сьогодні набув чинності наказ Міністерства інфраструктури №8 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, які використовують до тарифів Збірки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України і пов`язані з ними послуги».

Наказ зареєстрований вчора, 28 лютого, в Мінюсті, і опублікований сьогодні в «Урядовому кур`єрі».

Наказ набуває чинності з дня публікації.

Згідно з документом, в 2011 р. поетапно проводитиметься щомісячне індексування тарифів на вантажоперевезення залізничним транспортом, в середньому на 2,2% з початку кожного місяця починаючи з дня офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство транспорту і зв`язку України (нинішнє Мініфраструктури) пропонувало з 1 січня 2011 р. провести індексацію вантажних залізничних тарифів на 16%. Проте на початку січня Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, яким пропонувало з 1 лютого ц.р. поетапне щомісячне підвищення залізничних вантажних тарифів. Згідно із пояснювальною запискою до проекту, проведення поетапної індексації вантажних залізничних тарифів по 2,2% щомісячно частково забезпечить принцип самоокупності залізниць, сприятиме поліпшенню фінансово-економічного стану галузі, виконанню інвестиційних програм, збільшенню платежів до державного бюджету і збереженню податкових надходжень на рівні не менше, ніж в попередньому році.

Остання індексація тарифів на перевезення вантажів в межах України здійснювалася в жовтні 2008 року, окрім вантажів гірничо-металургійного і хімічного комплексів, на перевезення яких були надані знижки згідно з урядовим рішенням. Водночас, з моменту останнього підвищення тарифів на перевезення вантажів фактичний індекс цін виробників промислової продукції склав 125,2%, індекс споживчих цін (інфляція) - 125,9%.

За даними міністерства, реалізація нормативного акту сприятиме збільшенню податкових надходжень до державного бюджету, які складуть 1 млрд. 841,5 млн. грн., з них податок на прибуток - 704 млн. грн., податок на додану вартість - 793,2 млн. грн.