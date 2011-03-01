Прокуратура Києва передала до суду справу про розкрадання 23 млн.грн. під час реконструкції лінії швидкісного трамваю

Прокуратурою столиці направлено до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності кримінальну справу, яка розслідувалася органами внутрішніх справ, за обвинуваченням п’яти членів злочинної організації у заволодінні коштами столичного бюджету, виділеними на будівництво швидкісного трамваю в м. Києві. (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи генпідрядних та субпідрядних організацій залучали низку підприємств (з ознаками фіктивності) та шляхом штучного завищення будівельних матеріалів заволоділи коштами бюджету міста Києва на суму понад 23 млн. грн.

Прокуратура додає, що за даний злочин Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня ц. р. у Києві міліція виявила розкрадання 23,6 млн. грн. під час реконструкції третьої лінії швидкісного трамваю.

За даними Департаменту зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, стосовно голови спостережної ради ВАТ та голови правління цього ж товариства, а також заступника генерального директора комунального підприємства, виконуючого обов’язки генерального директора ВАТ та директора ТОВ було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вони впродовж 2008-2009 років за завищеними цінами придбали обладнання та будівельні матеріали для реконструкції третьої лінії швидкісного трамваю в Києві.