Проїзд у черкаських маршрутках подорожчав до 2,25 грн.

З 1 березня проїзд у маршрутках в Черкасах коштує 2,25 грн. замість 1,75 грн., а з 1 червня зросте до 2,5 грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, таке рішення затвердив виконавський комітет Черкаської міськради.

За словами заступника міського голови Черкас Олексія ЛЕОНОВА, перевізники погодилися залишити для безкоштовного проїзду 16 пільгових категорій без змін. Основними причинами подорожчання проїзду приватні перевізники називають зростання заробітної плати, подорожчання бензину, запчастин та ін.

"На сьогодні ціна 2,25 грн. для перевізника - це приблизно собівартість без рентабельності, - розповів власник автобусного маршруту № 14 Петро КОПІЄВСЬКІЙ. - Зараз жоден підприємець не купує нові автобуси, оскільки не має фінансової можливості".

Розрахунки на новий тариф перевізники подавали ще минулого року. І лише за цей період, за словами П.Копієвського, вартість шин зросла з 1000 грн. до 1570 грн., ціна акумулятора - з 820 грн. до 1350 грн., а паливно-мастильні матеріали дорожчають практично щодня.

За словами О.Леонова, також скоро очікується підвищення вартості проїзду в міських тролейбусах - до 1,25 грн. На сьогодні міська влада очікує погодження цього тарифу з Міністерством інфраструктури. Але, як зазначає О.Леонов, ця вартість все одно не відповідає витратній частині. Сьогодні реальна вартість проїзду в міських тролейбусах - 1,5 грн.