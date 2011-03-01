Заборона на перевезення переобладнаними автобусами почне діяти через 3-4 місяці

В Україні заборона на перевезення пасажирів переобладнуваними автобусами почне діяти через 3-4 місяці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, про це 28 лютого в Яремче Івано-Франківської області сказав журналістам заступник начальника Головної державної інспекції автомобільного транспорту України Євген ЗІНЕВИЧ.

Зокрема, на питання журналістів, чи можна здійснювати пасажирські перевезення переобладнуваними автобусами з великою кількістю крісел, Є. ЗІНЕВИЧ відповів: "Переобладнаними "бусами" можна користуватися, коли власник має усі необхідні для цього документи, сертифікати і реєстрацію в органах державної автоінспекції. Проте сьогодні є проекти документів на заборону виконання таких перевезень переобладнаними автобусами. Протягом 3-4 місяців заборона почне діяти".

Він також повідомив, що нині "основні проблеми - це нелегальні перевізники, які перебувають поза законодавчим полем". "В Івано-Франківській області нелегальних перевізників майже немає, - сказав Є.ЗІНЕВИЧ. - Це завдяки роботі територіального транспортного управління. Зараз за завданням міністра ми відпрацьовуємо програму легалізації надання маршрутів".