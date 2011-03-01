РЗ призначила три додаткових поїзди в Україну на святкові дні березня

Москва. ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» («ФПК» - дочірнє товариство ВАТ «Російські залізниці») призначає три додаткових поїзди далекого слідування в період святкових днів березня сполученням із Україною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Російської залізниці.

«У сполученні з Україною призначено 3 додаткових поїзди на 3 рейси», - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що два додаткових поїзди призначено за маршрутом Москва-Київ-Москва, а також один поїзд за маршрутом Москва-Харків-Москва.

По території Росії призначено 76 додаткових поїздів на 111 рейсів, у сполученні з Білоруссю - 9 додаткових поїздів на 9 рейсів.