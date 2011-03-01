Компанія ВОЛЯ включила в цифрові пакети канал «Футбол+»

З 1 березня 2011 року компанія ВОЛЯ включила в цифрові пакети канал преміум-класу «Футбол+». До кінця квітня «Футбол+» буде доступним в промо-режімі в пакетах програм, починаючі з базового пакету "Україна і світ". А з 1 травня 2011 року – канал поповнить преміальний пакет «Спорт», повідомили УНІАН в компанії.

У ефірі «Футбол+» – прямі трансляції провідних європейських і латиноамериканських чемпіонатів. А також матчі з національних першостей Великобританії, Німеччини, Франції, Бразилії. До уваги телеглядачів й захоплюючі поєдинки за участі легендарних клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Челсі», «Баварія», «Марсель», «Фламенго» та ін., – а також майстерність їхніх зірок: Вейна Руні, Стівена Джеррарда, Фернандо Торреса, Франка Рібері й Роналдиньйо. Крім того, у планах каналу – показ матчів за участі найкращих збірних світу.

Коментуватимуть ігри Віктор Вацко, Сергей Панасюк, Андрей Малиновский, Олександр Михайлюк, Кирило Круторогов й Роберто Моралес. Постійні експерти каналу: Сергій Морозов, Вадим Євтушенко й Йожеф Сабо.

Уболівати на «Футбол+» зможуть також абоненти ВОЛІ з Полтави, Черкас, Львову, Севастополя, Сімферополя, Харкова, Вінниці, Кіровограда, Чернівців, Кривого Рогу, Алчевська та Херсона.

Слід нагадати, що з початку 2011 року до пакетів телепрограм ВОЛІ в Києві вже додано кілька каналів: «Спорт 2», «Усадьба», Comedy TV, Fashion One TV, «9 канал» («Израиль плюс»).

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Загалом в Україні обслуговує біля 1,7 млн абонентів, у тому числі понад 430 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.

Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію й розваги – доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернету, комп’ютерний і голосовий зв’язок, а також послуги найбільшого Україні дата-центру.

Канал «Футбол+» знаходиться на частоті 402 МГц, на місці Test 10. Для коректного відображення його назви необхідно виконати пошук каналів на цій частоті, керуючись інструкцією до ТВ-тюнера, або змінити назву Test 10 за допомогою функції перейменування каналів.