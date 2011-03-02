Львівський аеропорт не закриватимуть на реконструкцію

Реконструкція львівського аеропорту у рамках підготовки до Євро-2012 буде здійснюватися без закриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив міський голова Андрій САДОВИЙ під час виїзного брифінгу.

«Це є чітка позиція, яку свого часу озвучив віце-прем’єр Борис КОЛЕСНІКОВ. Була спроба деяких умільців це переформатувати. Але на сьогодні є чіткість: аеропорт закривати не будуть. Це озвучив голова області, це принципова позиція Бориса КОЛЕСНІКОВА, це є принципова позиція мерії: аеропорт має працювати», - сказав А.САДОВИЙ.

Водночас, за його словами, протягом певного часу “великі літаки не зможуть літати”. Це певний дискомфорт, але, наприклад, харківський аеропорт будуть закривати на кілька місяців – там нема жодних варіантів. Ми наполягли на тому, щоб літаки хоч малих габаритів могли літати. Сьогодні всі авіакомпанії, які здійснюють польоти до Львова, такі літаки мають”, – заявив міський голова.