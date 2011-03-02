Авіарейси з польського міста Лодзь до Вінниці зроблять регулярними

Авіарейси «Лодзь - Вінниця - Лодзь» з квітня цього року планується зробити регулярними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

«За інформацією, яка до нас надійшла, з квітня в певні дні авіарейси «Лодзь - Вінниця - Лодзь» будуть регулярними», - сказав він.

К.СВІДЕРЕК сподівається, що кількість осіб, бажаючих скористатися авіаційним сполученням між Вінницею і Лодзем, з кожним місяцем збільшуватиметься. «Ціна авіаквитка практично така ж, як ціна залізничного квитка – на тому ж самому проміжку за кількістю кілометрів.», - відзначив консул.

Він також сказав, що, за інформацією, яка надійшла в Генконсульство, ціна квитка матиме три вартості залежно від терміну подання своєї заяви. У Польщі також є три групи цін на авіасполучення.

«Ми також знаємо, що аеропорт міста Лодзь домовився тут з турфірмою, і вже підписаний договір, тому квитки можна вже купувати тут у Вінниці. Ведуться переговори з фірмою «Кий Авіа» так, аби була значно більша можливість для придбання квитків на рейс «Лодзь - Вінниця - Лодзь», - повідомив К.СВІДЕРЕК.

Генеральний консул Польщі у Вінниці закликав турфірми до співпраці, оскільки кількість туристів збільшується у напрямку Польщі. «У нас вже є певний ряд турфірм, здебільшого, вони з Вінницької області, а нам хотілося б співпрацювати також з турфірмами Житомирської і Хмельницької областей. Ми знаємо, що таких фірм багато і люб`язно запрошуємо їх до співпраці. Умови співпраці є на інтернет-сторінці», - сказав К.СВІДЕРЕК.

Як повідомляв УНІАН, представники аеропорту Лодзь (Польща) з 15 жовтня 2010 року відкрили чартерні авіарейси «Лодзь - Вінниця - Лодзь».