Мер Полтави не виключає зниження вартості проїзду у маршрутах на 25 коп.
13:20, 02 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Мер Полтави Олександр МАМАЙ не виключає зниження вартості проїзду у маршрутах з 2 грн. до 1,75 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.
«Можливо, з понеділка, 7 березня, і знизимо вартість. Треба зустрінеться з перевізниками», - сказав мер.
Як повідомлялося, заступник голови Полтавської ОДА Олена АДАМОВИЧ вважає, що реальна вартість проїзду в Полтаві коливається від 1,30 грн. до 1,75 грн.
Сьогодні АМК порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій проти перевізників Полтави.
Вартість проїзду в Полтаві зросла з початку лютого до 2 грн. з 1,25 грн.
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