Мер Полтави не виключає зниження вартості проїзду у маршрутах на 25 коп.

Мер Полтави Олександр МАМАЙ не виключає зниження вартості проїзду у маршрутах з 2 грн. до 1,75 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Можливо, з понеділка, 7 березня, і знизимо вартість. Треба зустрінеться з перевізниками», - сказав мер.

Як повідомлялося, заступник голови Полтавської ОДА Олена АДАМОВИЧ вважає, що реальна вартість проїзду в Полтаві коливається від 1,30 грн. до 1,75 грн.

Сьогодні АМК порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій проти перевізників Полтави.

Вартість проїзду в Полтаві зросла з початку лютого до 2 грн. з 1,25 грн.