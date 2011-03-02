ICANN виділила Україні національний домен .УКР

Міжнародна корпорація імен і адрес в Інтернеті ICANN прийняла рішення про виділення Україні національного домена .УКР

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій і інформації України.

"Отримання національного домена Україною - подія світового масштабу в Інтернет співтоваристві", - сказав голова Держінформнауки Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, подібне рішення є важливим кроком на шляху побудови в Україні інформаційного суспільства. Віднині інформаційні ресурси стануть доступнішими, оскільки можна буде користуватися українською мовою.

В. СЕМИНОЖЕНКО повідомив, що перехід на національний домен потребує відповідної підготовки технічної інфраструктури. Цю роботу вестиме Координаційна рада Українського мережевого інформаційного центру, який створений у 2003 році.

Нагадаємо, що в 2010 році до числа країн, які отримали національні домени, приєдналася Росія.