"Мотор Січ" придбає Вінницький авіаційний завод

ВАТ "Мотор Січ" придбає державне підприємство "Вінницький авіаційний завод" і налагодить на ньому ремоторизацію вертольотів "Мі-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вінниці повідомив голова Ради директорів "Мотор Січі" В'ячеслав БОГУСЛАЄВ.

"Економіка на Вінницькому авіазаводі склалася не кращим чином і Міністерство промислової політики вирішило піти шляхом банкрутства підприємства. У результаті цього приблизно через півроку підприємство у Вінниці стане повноправною частиною "Мотор Січі". У нас вже є дев'ять заводів, Вінницький стане десятим. Ми могли піти по іншому шляху - викупити це підприємство, але за цим стоїть цілий ряд процесуальних моментів, пов'язаних з судами, скаргами, спростуваннями і так далі Тому чистіший і швидший варіант - через банкрутство", - повідомив В. БОГУСЛАЄВ.

Він також зазначив, що Президент поставив завдання: заповнити підгалузь авіаційної промисловості і організувати конструкторське бюро, яке проектуватиме і супроводжуватиме свої вертольоти і негайно братися до ремоторизації наявної вертолітної техніки в українській армії.

"Попутно ми вивчили ринок цивільних вертольотів і зрозуміли, що сьогодні найбільш затребувані у світі вертольоти, розмірність яких така, як у Мі-2 - 4-6 тонн злітної маси. Для цього ми відкрили своє конструкторське бюро, яке має право займатися модернізацією і ремоторизацією вертолітної техніки", - повідомив В. БОГУСЛАЄВ.

Він сказав, що підприємство вже отримало ряд технічних завдань на "Мі-2".

"Ми вже отримали технічне завдання на наші "Мі-2" від Міністерства надзвичайних ситуацій, найближчим часом отримаємо ТЗ від Міністерства оборони, від Міністерства внутрішніх справ і Департаменту лісового господарства. Таким чином, ми матимемо чотири тверді замовлення на виготовлення вертольотів під санітарні, під патрульні, під пожежні, під вахтові варіанти використання "Мі-2", - повідомив В. БОГУСЛАЄВ.

Вертолітна програма складатиметься з чотирьох етапів. Перший - це модернізація і заміна двигунів на вертольотах Мі-2. Другий етап - глибша модернізація (зміна форми фюзеляжу, винесення паливних баків за межі салону вертольота, заміна редуктора). Третій - це розробка і сертифікація власної модифікації вертольота Мі-2МСБ2 і четвертий - запуск зборки цього типу вертольота тут, у Вінниці. Розробку вертольота планують завершити цього року, щоб до кінця року вже отримати сертифікат на нього.

На усю програму потрібно близько 80-100 мільйонів доларів і вона буде розрахована на 7 років. За підсумками реалізації програми "Мотор Січ" розраховує вийти на випуск 15-20 вертольотів Мі-2МСБ2 щомісячно. Орієнтовна ціна такого вертольота складе 9 млн. грн., при тому що аналогічний вертоліт російської зборки коштує близько 3,5-4 млн. доларів.

Крім того, наступного тижня ряд працівників "Вінницького авіаційного заводу" поїдуть на основний завод у Запоріжжі для проходження необхідного навчання.

До кінця березня у Вінницю доставлять перші два вертольоти, які проходитимуть ремоторизацію, які мають бути готові до експлуатації вже у травні.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна державна адміністрація в особі голови облдержадміністрації Миколи ДЖИГИ і Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ" в особі голови Ради директорів В'ячеслав БОГУСЛАЄВА підписали меморандум про проведення спільних робіт з ремоторизації вертольотів "Мі-2" державним підприємством "Вінницький авіаційний завод" і ВАТ "Мотор Січ".

Довідка УНІАН. Запорізьке ВАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. До складу ВАТ "Мотор Січ" входять структурні одиниці, розташовані на території України: Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод ім. Омельченка, Сніжнянський машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, авіакомпанія "Мотор Січ".