Відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» заплановано на 25 листопада

Урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» відбудеться 25 листопада 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на брифінгу у Львові заступник міністра закордонних справ України Євген МИКИТЕНКО.

Він відзначив, що стан стадіону і аеропорту у Львові є доволі позитивним. За його словами, за один рік таке зробити у Львові - просто фантастичний прорив.

«Добре, якби такі темпи збереглися надалі», - наголосив він.

Є.МИКИТЕНКО також повідомив, що заступник державного секретаря МВС і адміністрації Республіки Польща Пьотр СТАХАНЬЧИК запрошений на урочисте відкриття у Львові євростадіону, яке відбудеться 15 жовтня, та на відкриття 25 листопада нового терміналу аеропорту «Львів».

«Дай Боже, відкриємо ці об’єкти у дати, визначені нашим керівництвом», - сказав він.

У свою чергу П.СТАХАНЬЧИК наголосив на тому, що після відвідування стадіону та аеропорту у Львові в нього склалося враження, що ці два об’єкти будуть завершені вчасно до Євро-2012.

«З того, що я побачив і почув, то у Львові немає проблем. Українська сторона вже запросила мене як на відкриття стадіону, так і на відкриття нового львівського терміналу», - зазначив він.

Також П.СТАХАНЬЧИК повідомив про те, що у польських містах, які приймають Євро-2012, роботи ведуться за графіками, і влітку відбудеться урочисте відкриття стадіонів.

Своє задоволення від темпів виконання робіт висловив також і голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК. «Молимо Бога, щоб була плюсова температура, щоб можна було приступити до робіт з інфраструктури навколо стадіону, а це – будівництво доріг, інженерних споруд. А так все йде відповідно до графіку. Сьогодні на стадіоні розпочали роботи з облаштування поля, і у квітні ми повинні вже побачити основу самого стадіону», - сказав львівський губернатор.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, в аеропорту також тривають роботи відповідно до визначеного графіку. Щоправда, додав М.ЦИМБАЛЮК, на цьому об’єкті є трохи збільшенні витрати через холодну погоду - доводилося більше підводити сюди тепла.

«Нам синоптики обіцяли, що весна буде календарною, а вона на сьогодні нас ще не тішить. Хоча тут також все йде відповідно до графіку», - зазначив голова Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові під головуванням заступника міністра закордонних справ України Є.МИКИТЕНКА і заступника державного секретаря Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща П.СТАХАНЬЧИКА розпочалося IX дводенне засідання Українсько-Польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва.