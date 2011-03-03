У Києві до 15 березня закрито станцію швидкісного трамваю «Політехнічна»

У зв’язку з проведенням робіт з комплексної реконструкції станцій лінії швидкісного трамваю, з 3 до 15 березня станція «Політехнічна» на посадку та висадку пасажирів працювати не буде.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

На цей період організовано тимчасовий автобусний маршрут у звичайному режимі руху №3 «Кінотеатр «Лейпциг» - Площа Перемоги» (з правом проїзду за проїзними квитками на трамвай), за наступною трасою руху: просп. Л.Курбаса (від вул. Гната Юри) – просп. Комарова – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – просп. Перемоги – пл. Перемоги та у зворотному напрямку.

Прохід через підземний пішохідний перехід станції «Політехнічна» буде частково обмежений.

Як повідомляв УНІАН,16 жовтня 2010 року в Києві після реконструкції було відкрито першу чергу лінії швидкісного трамвая «Кільцева дорога – вулиця Старовокзальна». Роботи з реконструкції було розпочато в 2007 році.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на урочистому відкритті першої черги доручив повністю відкрити лінію швидкісного трамвая до 1 березня 2011 року. На той момент було реконструйовано п`ять станцій першої черги із 13-ти.