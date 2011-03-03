Підземний паркінг НСК «Олімпійський» готовий на 51%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі спорткомплексу.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні на об`єкті завершується облаштування вертикальної гідроізоляції конструкцій.

За даними прес-служби, загальна площа паркінгу, який розташується на першому підземному рівні спорткомплексу, становитиме 11 тис. 619 кв. м. Він розрахований на 250 автомобілів, з яких 16 місць призначені для президентських машин.

Заїзд до паркінгу передбачений з вулиць Фізкультурної і Жилянської.

Як повідомляв УНІАН, на кінець 2010 року загальна готовність Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві становила 70% від загального обсягу робіт.

Очікується, що будівництво НСК «Олімпійський» у Києві буде завершене у серпні 2011 року.