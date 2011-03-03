«Украерорух» має намір призупинити на добу обслуговування рейсів «Аеросвіту»

Згідно з рішенням, прийнятим на позачерговому засіданні Ради Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украэрорух), 15 березня 2011 року ДП призупинить на одну добу аеронавігаційне обслуговування рейсів авіакомпанії "Аеросвіт", запланованих до вильоту з усіх аеропортів України.

Як зазначають на сайті "Украероруху" в публічному зверненні до акціонерів авіакомпанії, за необхідності такі акції будуть повторені.

У зверненні сказано, що "Украерорух" сподівається, що громадськість з розумінням поставиться до цього вимушеного кроку, оскільки це єдиний дієвий спосіб вплинути на авіакомпанію-боржника. За даними ДП, з 2008 року "Аеросвіт" почав затримувати оплату отриманих послуг, накопичуючи багатомільйонну заборгованість перед "Украерорухом". При цьому ДП надавало розстрочки у виплатах і не вдадалося до жорстких примусових заходів з метою негайного повернення боргу, проте графіки платежів постійно порушували, сказано у повідомленні.

В "Украерорусі" зазначають, що "Аеросвіт" звертається до судів у спробі відсудити суми, які в авіакомпанії вважають переплаченими за послуги. Зокрема, "Аеросвіт" вимагає через суди від державного підприємства суму у 20 млн. грн., що більше від боргу авіакомпанії перед ДП, який складає понад 14 млн. грн. В "Украерорусі" вважають такі дії незаконними. Як зазначають у повідомленні, ця ситуація може безпосередньо вплинути на безпеку польотів у повітряному просторі України, якщо ці кошти не скерують на модернізацію численних технічних засобів, на будівництво нових аеронавігаційних об'єктів, у тому числі аеродромно-диспетчерських вишок в аеропортах України.