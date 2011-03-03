Українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів на 33%

Українські авіакомпанії, за оперативними даними, за 2 місяці 2011 року перевезли 593,1 тис. осіб, що на 33,2% перевищує показник січня-лютого 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Ріст спостерігається практично за усіма показниками - як на міжнародних лініях (на 36,1%), так і на внутрішніх (на 18,2%).

Згідно з повідомленням, протягом січня-лютого 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року загальний пасажиропотік через українські аеропорти збільшився на 23,1% і склав 1 млн. 056,3 тис. осіб. Поштовантажопотік через аеропорти України збільшився на 10,9% і склав 5,5 тис. тонн.

Нагадаємо, упродовж 2010 року послугами 32 українських авіакомпаній скористалися 6 млн. 106 тис. 500 осіб, ріст порівняно з 2009 роком склав 19%.