Офіційно відкрито сайт Києва як приймаючого міста Євро-2012

Офіційно відкрито веб-сайт Києва як приймаючого міста Чемпіонату Європи з футболу 2012 року: www.citi-kyiv.com.ua/uefaeuro2012.

Як передає кореспондент УНІАН, на цій події, що відбулась у Києві, в Будинку вчителя, були присутні заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, посол приймаючого міста – відомий футболіст низки російських та українських клубів, а також Національної збірної України, чотириразовий чемпіон України, дворазовий володар Кубка України Віктор ЛЕОНЕНКО та начальник Головного управління з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Т.СЛИШИК.

Сайт було представлено студентським активом вищих навчальних закладів Києва з метою подальшого залучення молоді столиці до волонтерського руху під час чемпіонату.

Як інформували під час заходу, організацію окремого офіційного веб-сайту приймаючого м. Києва столична влада зобов’язана була здійснити відповідно до угоди, яка була підписана у травні 2007 року з УЄФА. 8 жовтня 2010 року УЄФА затвердило макет веб-сайту, а в грудні 2010-го сайт було зареєстровано та затверджено офіційний домен інтернет-сторінки приймаючого м. Києва.

Українська версія сайту була відкрита у лютому 2011 року. Сьогодні ж веб-сайт запрацював двома мовами – українською та англійською.

Відповідно до рекомендації УЄФА веб-сайт не має бути ні футбольним, ні комерційним, а має стати лише електронною візитівкою міста: історія, культура, пам’ятні місця, сучасне життя, інформування киян та гостей столиці про підготовку до чемпіонату тощо.

На сайті кожен зможе знайти повну інформацію про транспортне сполучення столиці, про головну арену міста – НСК “Олімпійський”, офіційну фан-зону, інформацію про інші приймаючі міста Євро-2012 тощо.

Крім того, на веб-сторінці матимуть змогу зареєструватися київські волонтери, для чого розроблено он-лайн реєстрацію.

Сьогодні почалася реєстрація київських волонтерів, яких передбачається підготувати для спілкування з гостями та учасниками Євро-2012 близько 6 тис.