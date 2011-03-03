ПЗ реконструює Харківське вагонне депо до Євро-2012

Південна залізниця (ПЗ) для обслуговування нових потягів Hyundai і Skoda і двох потягів локомотивної тяги з новими вагонами «Україна-2» виробництва Крюковського вагонобудівного заводу, які надійдуть на Південну залізницю в рамках підготовки до Євро-2012, реконструює ремонтно-екіпірувальне депо Харківської вагонної ділянки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, масштабна реконструкція депо проводиться з минулого року. Цього року реконструкція будівлі ремонтно-екіпірувального депо буде продовжена. В оновленому депо планують облаштувати трирівневі майданчики для обслуговування вагонів, майданчик для обслуговування дахових кондиціонерів.

Також буде змонтовано устаткування для заміни колісних пар без розчеплення вагонів і підйому їх на домкратах, а також - вантажопідйомні механізми для демонтажу блокових кондиціонерів.

Крім того, будуть встановлені електричні колонки постійного струму з напругою 50В, 110В і 380В для зарядки акумуляторних батарей пасажирських вагонів, проведення зварювальних робіт і підключення систем електропостачання вагонів до зовнішнього живлення, електричні технологічні колонки постійного струму з напругою 3000В для живлення систем електропостачання вагонів через статичні перетворювачі і підключення опалювання вагонів, а також колонки для подачі стислого повітря, гарячої та холодної води на кожен вагон потягу.