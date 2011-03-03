«МТС Україна» надає відкритий інтернет-доступ по Wi-Fi

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» розширив можливості бездротового доступу до Інтернету для своїх абонентів за допомогою технології Wi-Fi.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Відкритий інтернет-доступ за технологією Wi-Fi тепер доступний абонентам у фірмових магазинах МТС по всій території України. Всі 53 магазини МТС, включаючи центри з обслуговування корпоративних клієнтів, оснащені спеціальними точками Wi-Fi, що забезпечують швидкість передачі даних до 2 Мбіт/с.

Відтепер будь-який абонент MTC, відвідувач салону-магазина, перебуваючи у межах покриття Wi-Fi-мережі MTC і маючи пристрій доступу, оснащений адаптером Wi-Fi (ноутбук, КПК або смартфон), може безоплатно скористатися послугою «Wi-Fi від МТС» і підключитися до широкосмугового Інтернету. При цьому він може вільно переміщатися в зоні дії хот-спота. Бездротова мережа МТС сумісна зі стандартами Wi-Fi 802.11b, 802.11g і 802.11n.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більш як 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 18,24 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД.