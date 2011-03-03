Уряд узгодив питання щодо кредиту для залізничної гілки між Борисполем і Києвом

За ініціативою прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА відбулася нарада, на якій було узгоджено питання кредитної угоди з Державним банком розвитку Китаю щодо реалізації проекту на суму близько 300 млн. доларів США і створення Дирекції з реалізації «Національного проекту» «Повітряний експрес» та інфраструктурних об`єктів міста Києва.

Про це УНІАН повідомило Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами з посиланням на голову агентства Владислава КАСЬКІВА.

За його словами, найближчими днями буде ухвалено відповідні рішення уряду.

Як нагадують у агентстві, проект будівництва залізничного пасажирського сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» отримав статус національного проекту в серпні 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ. Будівництво має бути завершено до середини 2012 року. Управління проектом здійснює Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами.

Нагадаємо, на початку лютого 2011 р. гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізничної гілки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається. «Питання з порядку денного не знімається, але поки що відкладається», - зазначив він.

За словами гендиректора «Борисполя», будівництво відкладено у зв`язку з тим, що поки не вирішено питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво.

Як повідомляв УНІАН, планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., зокрема, на будівництво залізничної гілки, яка зв`яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї в присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу довжиною 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується розпочати в 2011 році й завершити через три роки.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 28 липня 2010 р. №1567-р визначив організацію залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль». Згідно з розпорядженням, реалізація проекту запланована на 2010-2012 роки, термін розробки ТЕО - до 1 грудня 2010 р.