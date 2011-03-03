МАУ почне виконувати прямі регулярні рейси між Києвом і Дніпропетровськом

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 27 березня 2011 року починає виконання прямих регулярних рейсів між Києвом і Дніпропетровськом.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.

Рейси з Києва до Дніпропетровська виконуватимуться щодня, окрім суботи, о 20.50 і щодня, окрім неділі, з Дніпропетровська до Києва о 07.40. Час у польоті – 1 година.

«Після тривалих і напружених переговорів нам, нарешті, вдалося відкрити рейси в раніше «закритий» для МАУ аеропорт Дніпропетровська. Ми впевнені, що рейс Київ - Дніпропетровськ, що є частиною активної програми внутрішніх польотів МАУ, користуватиметься великою популярністю у пасажирів», - зазначив віце-президент МАУ з продажу в Україні Сергій ФОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» сполучає Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень із Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Харкова та Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».