У РФ готують програму утилізації старих вантажівок та автобусів

З 2012 року Росія може почати позбавлятися від старих вантажівок і автобусів. Про це пише сьогодні "Російська газета".

Мінпромторг РФ розробляє проект програми оновлення парку комерційних автомобілів, який буде представлений в уряді до кінця I кварталу 2011 року.

За словами заступника міністра промисловості і торгівлі Андрія Дементьєва, остаточно про параметри програми оновлення парку вантажних автомобілів і автобусів фахівці поки не домовилися. У тому числі про вік техніки, яка потрапляє під держпрограму. "Оновлення вантажного парку - це не споживчий, а бізнесовий сектор, отже, мають бути інші стимули і механізми", - пояснив він.

При цьому чиновник підкреслив, що цільової установки - підняти ринок - зараз немає. "Він у нас знаходиться на стадії ефективного росту, і підтримувати його штучними заходами було б неправильно. Тому у держпрограми з оновлення вантажного автотранспорту, у випадку якщо її приймуть, будуть інші установки".

Нагадаємо, у Мінпромторгу РФ раніше заявляли, що на зміну держпрограмі з утилізації старих легкових автомобілів прийде програма з утилізації вантажного комерційного автотранспорту. За словами директора департаменту автомобільної промисловості відомства, можливі три варіанти фінансування цієї програми. Перший- аналогічний схемі утилізації легковичків, коли держава компенсує від 10 до 15% вартості старої техніки. Другий варіант - співфінансування з регіонального і федерального бюджету, коли 30 % вартості, до прикладу, фінансує регіон, а 70 - федеральний бюджет. Такий варіант розглядають щодо оновлення автобусного парку. Третій варіант - використання лізингових схем, коли, вклавши, умовно кажучи, рубль у статутний капітал державних лізингових компаній, можна купити техніку на два.

На думку голови аналітичного агентства "Автостат" (РФ), держпрограма утилізації вантажівок економічно вигідна усім. Продажі можуть вирости у 1,5 раза.