МАУ через ріст цін на паливо підвищує паливний збір

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявляє, що у результаті безпрецедентного зростання цін на паливо вона вимушена підвищити ставки паливних зборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МАУ.

Як зазначають в авіакомпанії, МАУ збільшить розмір паливного збору орієнтовно на 10 доларів США за сектор (на пасажира), що не спричинить різкого підвищення тарифів, але дозволить авіакомпанії частково компенсувати значно збільшені витрати на паливо.

Як сказано у повідомленні, вартість палива є найбільшою статтею витрат в авіаційній галузі. До цього моменту авіакомпанія МАУ відстежувала розвиток ситуації на ринку і не підвищувала ставки паливних зборів. "Але, на жаль, збереження цих ставок на колишньому рівні вже неможливе. Авіакомпанія буде вимушена підвищити розмір паливних зборів на більшій частині рейсів своєї маршрутної мережі", - зазначають в МАУ. За останні вісім місяців ціни на паливо виросли більш ніж на 50.

"Ріст ціни на паливо на 1% збільшує витрати авіакомпанії на 1 млн. дол. Авіація є однією з найбільш конкурентних галузей у світі. І, незважаючи на збільшення витрат авіакомпаній, ціни на авіаквитки продовжують знижуватися. На сьогодні ситуація така, що авіакомпанії фактично субсидують перельоти своїх пасажирів. При цьому на паливну складову припадає більше 1/3 усіх витрат авіакомпанії", - сказав президент МАУ Юрій МІРОШНИКОВ.

За даними компанії, на сьогодні паливні витрати МАУ на одного пасажира на сектор складають більше 80 доларів США. У середньому для польоту в обидві сторони, вартість палива складає 160 доларів США на пасажира. При цьому багато акційних тарифів МАУ не покривають витрати на паливо.

Як вважають в МАУ, зростання цін на паливо викликане не об'єктивними ринковими причинами, а спекуляціями, націленими на отримання прибутку. За умови скорочення кількості посередників і припинення спекуляцій ціни на паливо були б значно нижчі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" - сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Флот МАУ складається з 18 літаків "Боїнг 737".