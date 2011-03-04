МАУ відкриває повітряне сполучення з Шотландією

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриває повітряне сполучення з Шотландією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, починаючи з 1 квітня 2011 року, відкриваються рейси з Києва в Едінбург.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконуватиме код-шерингові рейси спільно зі своїм новим партнером - авіакомпанією British Midland International (BMI).

Рейси між Києвом і Едінбургом виконуватимуть щодня, окрім суботи і неділі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль"

Флот МАУ складається з 18 літаків "Боїнг 737".