«Укрзалізниця» до березневих свят призначила 23 додаткових поїзди

Залізниці України, станом на 4 березня 2011 р., призначили до свята 8 Березня 23 додаткових поїзди.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 9 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 7 - Придніпровська, 2 - Одеська, 3 - Донецька і по 1 - Львівська і Південна.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває.

Південно-Західна залізниця призначила поїзди: № 207/208 Київ - Ужгород; № 269/270-219/220 Київ - Івано-Франківськ; № 529/502 Київ - Львів; № 531/226 Київ - Львів; № 282/281-58/57 Київ - Сімферополь; № 282/281-58/57 Київ - Сімферополь; № 537/538-529/530 Київ - Ужгород - Хмельницький; № 501/502-545/546 Київ - Івано-Франківськ - Жмеринка; № 539/540-253/254 Хмельницький - Івано-Франківськ - Київ.

Придніпровська залізниця призначила поїзди: № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк; № 561/562 Сімферополь - Київ; № 238/237-294/293 Сімферополь - Київ; № 290/289 Запоріжжя - Дніпропетровськ - Київ; № 182/181 Сімферополь - Київ; № 286/285 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя 3/03, з Києва 4/03; № 583/584-227/228 Сімферополь - Київ - Дніпропетровськ.

Одеська залізниця призначила поїзди № 210/209 Миколаїв - Київ і № 258/257 Одеса - Київ.

Донецька дорога призначила поїзди: № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк (цей поїзд формує і Придніпровська, і Донецька залізниці); № 524/523 Луганськ - Київ; № 577/578-576/575 Донецьк - Київ.

Львівська залізниця призначила поїзд № 147/148 Київ - Львів - Київ, Південна залізниця - № 529/546 Харків - Сімферополь.