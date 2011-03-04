Вантажопереробка порту «Южний» зросла на 4,8%

Об`єм вантажопереробки порту «Южний» за січень-лютий 2011 року склав 2 млн. 327,7 тис. тонн, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНІАН повідомила прес-служба порту.

Згідно з повідомленням, вантажообіг порту за два місяці склав 3 млн. 544,9 тис. тонн, що на 9,7% більше, ніж передбачено планом, і на 18,2% більше торішнього показника.

Всього з початку року в «Южному» оброблено 143 судна і 26 тис. 769 піввагонів.

Довідка УНІАН. МТП "Южний" заснований у 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини у причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км.

Вантажообіг – сукупний об`єм вантажів, оброблених на власних причалах порту, включаючи вантажі, перевалені іншими операторами на причалах порту.

Вантажопереробка – об`єм вантажів, оброблених власними силами на причалах порту.

У підсумкові показники порту не входять об`єми вантажів, оброблених на причалах, що не належать порту, які знаходяться в акваторії порту («Трансинвестсервіс», МНТ «Южний», ТОВ «Боріваж» і ТОВ « Трансбункер-Южний»).