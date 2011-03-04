ІМТП знизив вантажоперевалку на 24% - до 2,3 млн. тонн

Іллічівський морський порт в січні-лютому ц.р. скоротив перевалку вантажів, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р., на 24%, до 2 млн. 317 тис. т.

Про це повідомляють на сайті порту.

Зокрема, загальна переробка за лютий склала 1 млн. 095 тис. т.

Згідно з повідомленням, найбільші темпи зростання за лютий поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р., досягнуті за такими вантажами: вантажі поромної переправи зросли на 105,4%, автотехніка зросла на 80%, шрот – на 18,2%, сірка – на 12%, газ – на 5,6%.

Об`єми переробки контейнерів в лютому 2011 р., в порівнянні з лютим 2010 р., збільшилися на 0,5%, за два місяці поточного року переробка контейнерів збільшилася на 0,4%. В одиницях переробка контейнерів в лютому 2011 р. склала 23,9 тис. TEU, за 2 місяці - 45,4 тис. TEU.

Довідка УНІАН. Іллічівський морський торговий порт (ІМТП) функціонує з 1958 року. Територія підприємства складає 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км., площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв.м.

ІМТП приймає судна з осіданням до 13 м, довжина не обмежена. Середня глибина на підході до порту – 13,5 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.

У 2008 році ІМТП збільшив вантажоперевалку на 18%, в порівнянні з 2007 роком, – до 18 млн. 904 тис. тонн.

У 2009 р. ІМТП знизив вантажоперевалку на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тис. тонн.