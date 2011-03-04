«Укрзалізниця» цього року модернізує 654 км колій, що на 82 км більше, ніж у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, у планах «Укрзалізниці» на цей рік передбачено капітально відремонтувати 776 км колій, виконати середній ремонт 620 км колій і комплексно оздоровити 728 км колій.

Також цього року буде встановлено 823 комплектів нових стрілочних переведень.

Як нагадують в міністерстві, впродовж 2010 року було модернізовано 572 км колій, здійснено капітальний ремонт на 863 км, середній ремонт - на 845 км, комплексно-оздоровчий ремонт - на 918 км колій. Особливу увагу залізничники приділили стрілочним переведенням: упродовж минулого року замінено новими 1 тис. 19 комплектів стрілочних переведень і відремонтовано 351 комплект. Також здійснено середній ремонт 668 комплектів стрілочних переведень.