НКРЗ планує збільшити тарифи на місцевий телефонний зв'язок

На черговому засіданні Національної комісії із питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнятий за основу проект Змін до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Проект Змін до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги виноситься на громадське обговорення згідно з ст. 9 Закону України «Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Метою ухвалення цього рішення НКРЗ є необхідність забезпечення життєдіяльності ринку телекомунікацій для надання сучасних послуг споживачам. Згідно зі ст. 67 Закону України «Про телекомунікації» тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України здійснюється на принципах базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг. Зміни тарифів мають наблизити розмір тарифів на послуги місцевого телефонного зв`язку до рівня його собівартості за умови збереження доступності послуг для всіх категорій користувачів.

У комісії відзначили, що попередні зміни до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги були затверджені в 2009 році (рішення НКРЗ № 1491 від 28.04.2009 р.).

«Протягом кількох років надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг у депресивних районах і сільській місцевості здійснювалося без механізму їх компенсації і було для операторів телекомунікацій вкрай збитковим», - зазначається у повідомленні.

Планується внесення Змін протягом 2011 року у два етапи. На першому етапі пропонується удвічі - до 400 - збільшити кількість хвилин, що не тарифікуються, які надаються споживачам у рахунок абонентної платні. При цьому розмір абонплати за користування телефонним апаратом збільшиться для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші організації) в містах, райцентрах, селах і селищах міського типу: для телефонів з погодинною оплатою місцевих розмов - на 25%, а без погодинної оплати у містах і райцентрах – на 10%, а в селах і селищах міського типу - на 25%. Водночас Проект Змін передбачає істотно зменшити плату за установку телефону для населення і підприємств, установ і організацій, а також за переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на АТС телефонної мережі загального користування.

На другому етапі пропонується збільшити з 400 до 600 кількість хвилин, що не тарифікуються, які надаються у рахунок абонплати, при цьому розмір абонплати за користування телефоном з щохвилинною оплатою для всіх категорій споживачів зросте на 8%.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня п.р. попереднім складом НКРЗ було ухвалене рішення вивчити стан ринку послуг місцевого телефонного зв`язку з урахуванням звернень операторів про необхідність підвищення тарифів на загальнодоступні послуги. При цьому НКРЗ запропонувала операторам телекомунікацій надати пропозиції щодо зменшення собівартості послуг, зокрема за рахунок запровадження нових технологій мультисервісного обслуговування і радіодоступу до телекомунікаційної мережі загального користування.

Нагадаємо, тарифи на місцевий фіксований телефонний зв`язок регулюються державою (НКРЗ). НКРЗ за останні роки вже тричі підвищувала тарифи на місцевий фіксований зв`язок (у 2006, 2008 і у 2009 рр.) з метою підвищення рентабельності цього виду зв`язку. Проте, за даними різних операторів, рентабельність так і не досягнуто, і необхідне чергове підвищення тарифів на ці послуги до 15-25%.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст. 62 Закону України «Про телекомунікації» до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать послуги: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ); фіксованого телефонного зв`язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв`язок); виклику служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв`язку, за допомогою таксофонів, за винятком послуг, які надаються з використанням бездротового доступу.

На даний час абонплата для абонентів у містах і райцентрах становить від 19,73 до 34,13 грн. на місяць з ПДВ (залежно від тарифних планів, які відрізняються кількістю включених хвилин, що не тарифікуються), у сільській місцевості – 10,51 грн.