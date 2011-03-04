На залізничних переїздах спорудять транспортні розв'язки

Міністерство інфраструктури України спільно з «Укрзалізницею» розробило концепцію Державної цільової соціальної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах, яка передбачає значне зменшення кількості перетинів автомобільних доріг і залізничних колій в одному рівні протягом 2011-2015 років.

Про це повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, до 2015 року на залізничних переїздах з найбільш інтенсивним рухом автомобілів і потягів буде споруджено транспортні розв`язки у різних рівнях і об`їзні шляхи. При цьому малозавантажені переїзди буде закрито.

Крім того, буде забезпечено підвищення технічного оснащення і стану залізничних переїздів, обладнання загороджувальних пристроїв.

Загальний обсяг інвестицій для реалізації розробленої програми становитиме приблизно 9 млрд. грн.

Концепція вже узгоджена з усіма зацікавленими міністерствами і відомствами і буде винесена на розгляд уряду найближчим часом.

Схвалена урядом концепція стане основою для розробки Державної цільової соціальної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах на ділянках з інтенсивним рухом потягів і автотранспортних засобів шляхом ліквідації перетинів автомобільних доріг і залізничних колій в одному рівні, розрахованої на 2011-2015 роки.

Довідка УНІАН. На перетинах залізниць з автомобільними дорогами функціонує 5661 залізничний переїзд, з яких 4641 переїзд на головних і станційних шляхах, з автобусним рухом - 2553.

На сьогодні 1401 переїзд експлуатується з черговим, 1369 з них обладнані системою автоматики. Крім того, експлуатуються 3240 переїздів без чергового, з яких 2573 обладнані автоматикою.

Згідно з проведеним аналізом, на 237 переїздах інтенсивність руху автотранспорту становить понад 1500 автомобілів на добу, інтенсивність руху потягів — більш як 200 на добу.