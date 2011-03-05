Справа про зловживання на будівництві швидкісного трамваю в Києві передана до суду

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ упевнений, що особи, причетні до зловживань на будівництві лінії швидкісного трамваю в Києві, понесуть серйозні покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав в ефірі ток-шоу на телеканалі «Інтер».

«Що стосується цього об`єкта, хочу сказати, що сьогодні справа стосовно зловживань при будівництві швидкісного трамваю передана до суду. І я просто впевнений, що там будуть дуже серйозні покарання понесені тими, хто робив порушення. Вони мали місце (зловживання – УНІАН), але не на сто мільйонів гривень...», - сказав А.ПОПОВ, відповідаючи на запитання одного з учасників ток-шоу.

На запитання, хто саме понесе покарання, О.ПОПОВ відповів, що не хоче зараз називати прізвищ. «Це скажуть ті, хто має про це говорити», - зазначив голова КМДА.

А.ПОПОВ також сказав, що міська влада «навмисне пішла на те, щоб запустити швидкісний трамвай восени», незважаючи на те, що ще не всі роботи на цьому об`єкті були завершені.

«Нам треба було забрати пасажирів. Сьогодні там їздить 110 тисяч пасажирів, щодня продається 110 тисяч квитків. Тому він явно був затребуваний. Нам не можна було чекати довго, тому ми його запустили. Зараз морози пройдуть, і ми його закінчуємо повністю» - запевнив керівник міськадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня прокуратурою столиці направлено до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності кримінальну справу, яка розслідувалася органами внутрішніх справ за звинуваченням п`яти членів злочинної організації в заволодінні коштами столичного бюджету, виділеними на будівництво швидкісного трамваю в м. Києві. (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи генпідрядних і субпідрядних організацій залучали ряд підприємств (з ознаками фіктивності) і шляхом штучного завищення будівельних матеріалів заволоділи коштами бюджету міста Києва на суму понад 23 млн. грн.