У результаті падіння літака Ан-148 у Білгородській області загинули шестеро осіб

Москва.У результаті падіння літака Ан-148 у Білгородській області загинули 6 осіб, зокрема двоє льотчиків з М’янми.

Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.

«За попередніми даними загинуло 6 осіб, зокрема 2 льотчики з М’янми», - сказала співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 5 березня, о 10.43 надійшов дзвінок про те, що в селі Гарбузове Алексеєвського району Білгородської області впав літак Ан-148.