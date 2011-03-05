Літак Ан-148, що розбився, здійснив 31 політ

Москва. Літак Ан-148, що розбився, загалом здійснив 31 політ.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» («ОАК»).

«До сьогодні в рамках льотних випробувань Ан-148-100Е №61708 виконав 31 політ. Зауважень, що впливають на безпеку польотів, виявлено не було», - йдеться в повідомленні.

Для розслідування причин катастрофи 5 березня 2011 р. буде створена комісія Мінпромторгу Росії.

Повідомляється, що Ан-148-100Е №61708 призначався для поставки в М’янму за контрактом, підписаним у 2010 році між ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) і Урядом Республіки Союз М’янма. Виконавцем контракту було ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ). У лютому 2011 року літак завершив у ВАТ «ВАЛТ» льотні випробування. На момент катастрофи літак був на балансі заводу-виготовлювача.

За інформацією ОАК, на борту повітряного судна у момент катастрофи перебував екіпаж у складі шести чоловік: командир екіпажу – льотчик випробувач першого класу, заслужений льотчик-випробувач РФ Юрій Зубрицький, члени екіпажу – штурман-випробувач першого класу, заслужений штурман РФ Володимир Ясько, бортовий інженер-випробувач Олександр Корольов, провідний інженер з льотних випробувань Анатолій Самошкін і пілоти Республіки Союз М’янма Хтен Лін Аунг і Зау Хтун Аунг.

Наголошується, що пілоти М’янми проходили навчання відповідно до затвердженої 15.02.2011г. програми підготовки льотного складу на повітряному судні Ан-148-100Е, яка була почата після завершення програми заводських випробувань.

«Усі члени екіпажу, які перебували на борту, загинули. Керівництво ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» і співробітники Корпорації висловлюють глибокі співчуття сім`ям і родичам загиблих льотчиків», наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 5 березня, о 10.43 стало відомо про те, що в селі Гарбузове Алексеєвського району Білгородської області впав літак Ан-148, який проходив льотні випробування.

У результаті падіння літака Ан-148 в Білгородській області загинули 6 осіб, зокрема двоє льотчиків з М’янми.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний реактивний пасажирський літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2000-4400 км. Літак оснащений двигуном Д-436-148 розробки ДП "Івченко-прогрес", випускається на "Мотор Січ". Лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко" оцінює портфель замовлень на літаки Ан-148/158/168 до 2025 року у 130 машин.

Каталожна вартість Ан-148 у різних модифікаціях становить 22-25 млн. дол.